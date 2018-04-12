Кьеллини: Кто-то удивлен? В прошлом году Бавария прошла через это, теперь мы

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини намекнул на особый статус "Королевского клуба".

"Реал" два года подряд проходит в полуфинал Лиги чемпионов не без помощи арбитров. В сезоне-2016/17 вопросы к судейской бригаде во главе с Виктором Кашшаи были у мюнхенской "Баварии".

- Кто-то удивлен? В прошлом году "Бавария" прошла через это, а теперь и мы, - сказал Кьеллини в интервью Football Italia.

Напомним, уже в компенсированное ко второму тайму время Майкл Оливер назначил довольно спорный пенальти в ворота туринской команды - британский рефери посчитал, что Мехди Бенатиа подтолкнул Лукаса Васкеса. Лидер "Юве" Джанлуиджи Буффон получил красную карточку за разговоры с арбитром, отчего Криштиану Роналду спокойно переиграл с точки резервного кипера "бьянконери" Войцеха Щенсны, позволив "сливочным" избежать экстра-таймов.