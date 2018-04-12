Кьеллини: Кто-то удивлен? В прошлом году Бавария прошла через это, теперь мы
Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини намекнул на особый статус "Королевского клуба".
"Реал" два года подряд проходит в полуфинал Лиги чемпионов не без помощи арбитров. В сезоне-2016/17 вопросы к судейской бригаде во главе с Виктором Кашшаи были у мюнхенской "Баварии".
- Кто-то удивлен? В прошлом году "Бавария" прошла через это, а теперь и мы, - сказал Кьеллини в интервью Football Italia.
Напомним, уже в компенсированное ко второму тайму время Майкл Оливер назначил довольно спорный пенальти в ворота туринской команды - британский рефери посчитал, что Мехди Бенатиа подтолкнул Лукаса Васкеса. Лидер "Юве" Джанлуиджи Буффон получил красную карточку за разговоры с арбитром, отчего Криштиану Роналду спокойно переиграл с точки резервного кипера "бьянконери" Войцеха Щенсны, позволив "сливочным" избежать экстра-таймов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
12.04.2018 11:21
12.04.2018 11:23