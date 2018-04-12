Роббен: Это Лига чемпионов, здесь все должно быть идеально

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен поделился впечатлениями от домашнего матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Севильи" (0:0). Немецкий гранд прошёл дальше за счёт победы на выезде, которая была добыта неделей ранее.

"Как мы и ожидали, сегодня было опасно. У "Севильи" очень хорошая команда. Особенно стоит отметить Эвера Банегу. Это великолепный игрок.

В первом тайме "Бавария" не лучшим образом контролировала игру. Но у нас было много моментов, чтобы забить. После перерыва стали играть значительно лучше. Это Лига чемпионов, здесь все должно быть идеально. Мы должны были сыграть на ноль, и мы это сделали. В Лиге чемпионов всегда нужно показывать топ-игру", - приводит слова голландца клубная пресс-служба.