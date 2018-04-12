Алан Патрик: Буду рад, если Мораес перейдет в Шахтер. Футбол

Долгое время этот бразильский хавбек "Шахтера" был чем-то вроде терра инкогнита: все знали, что такой футболист в составе "Шахтера" имеется, но почти никто не ведал, что он собой представляет и на что способен. Этой весной ему представился шанс зацепиться за основу "горняков", и Алан Патрик за него цепко ухватился. Из семи матчей "Шахтера"" в ЧУ в 2018-м шесть он начинал в основе, пять отыграл без замен. Забил в этих играх один гол и сделал два ассиста.

- Что за метаморфоза с тобой случилась?

- Никаких метаморфоз, – улыбнулся бразилец. – Когда я только пришел в "Шахтер", в средней зоне было много больших игроков: Фернандиньо, Виллиан, Мхитарян, Дуглас Коста. Мне тяжело было с ними конкурировать, к тому же требовалось время на адаптацию. А с приходом Паулу Фонсеки я, наконец, заслужил место в составе. Очень много работаю на тренировках и готов в каждом матче помогать "Шахтеру" выигрывать.

- Ты можешь сыграть и в опорной зоне и на позиции под нападающим. Где чувствуешь себя комфортнее?

- С начала своей карьеры я играл атакующим полузащитником, и мне привычнее, конечно, играть там. Но если Паулу Фонсека посчитает, что в данный момент я больше нужен в опорной зоне, я не буду возражать. Для меня главное – играть. Думаю, любой футболист скажет вам то же самое. Я хочу максимально помочь "Шахтеру" на финишной прямой, помочь добраться до нашей главной цели и стать чемпионами.

- Впервые против "Динамо" ты сыграл в последнем туре прошлого сезона, тоже в Харькове, и сразу забил киевлянам гол. Наверное, это пока самый памятный момент в твоей украинской карьере?

- Ну конечно. Тот матч был очень важным для меня. Хотя, если говорить о поединках "Шахтера" и "Динамо", любой из них важный и запоминающийся. Слава богу, что мне выпала возможность проявить себя в той игре, забить гол. Надеюсь, что в предстоящем матче с "Динамо" в эту субботу тоже смогу принести счастье команде – забить или отдать голевую передачу. В любом случае буду стараться отдавать свой максимум.

- Тот прошлогодний гол в ворота "Динамо" кому посвятил?

- Своей семье – жене Каролине и дочери Камелии, которые всегда со мной, всегда поддерживают и смотрят абсолютно все мои игры. А еще своим партнерам по команде, которые, по сути, тоже уже моя семья – мы столько времени проводим вместе. Поэтому тот гол был для двух моих семей: для родной и для рабочей (с улыбкой).

- На субботней игре в Харькове жена с дочерью планируют быть?

- Супруга точно будет, она не пропускает ни одной игры.

- Известно, что почти все бразильцы "Шахтера" дружат с динамовцем Жуниором Мораесом. Ты не исключение?

- Ну что вы! Мы с Жуниором знали друг друга еще в Бразилии, жили в одном городе, оба закончили школу "Сантоса". За пределами поля он мой большой друг. Наши жены тоже давно и хорошо друг друга знают, так что, можно сказать, мы дружим семьями. Но во время матчей мы прячем эту дружбу у себя за спиной, и каждый борется за лучшее для своей команды.

- Сейчас ходят упорные слухи, что летом Мораес может перейти в "Шахтер"...

- Если бы так случилось, я был бы только рад. Жуниор – хороший парень и отличный игрок. Он бы очень помог нашей команде. Хотя никакой уверенности в этом еще нет. Как вы правильно сказали, все на уровне слухов. А пока для меня главное, чтобы мой друг был счастлив где бы то ни было. Но только не в субботу в Харькове (смеется). Надеюсь, там счастливы будем мы, а не он.

- В Бразилии тебе доводилось играть против команд, у которых клубные цвета бело-синие, как у "Динамо"?

- Бело-синие? Ну так это "Крузейро"! Да, я играл против них и даже как-то забил им гол. Выходит, что по голам, забитым "сине-белым" в Украине и в Бразилии, у меня пока ничья – 1:1 (улыбается).

- У "Динамо" в этом году появился новый лидер и капитан – Виктор Цыганков. Он сейчас забивает в каждом матче. Как вы планируете его нейтрализовать?

- Персонально мы игроков никогда не изучаем, разбираем всегда будущего соперника как команду. Так же будет и сейчас. Наш тренерский штаб подготовит видео о сопернике, мы все тщательно разберем, изучим сильные и слабые стороны нынешнего "Динамо", чтобы знать, как потом лучше им противостоять.

- Марлос сказал, что матч с "Динамо" для него – всего лишь очередная игра. С ним понятно, он много раз участвовал в классико, и для него это уже привычно дело. Но у тебя к предстоящему матчу наверняка более волнительное отношение?

- На самом деле я тоже провел много классико. Правда, в Бразилии. С "Сантосом" играл в дерби Алвинегре против "Коринтианса", а с "Фламенго" – в "народном дерби", как его называют в Бразилии, против "Флуминенсе". Хотя понятно, что в субботу нам предстоит не просто матч двух самых больших клубов Украины, а в некотором смысле решающая игра чемпионата. Если мы выиграем, то окажемся у цели. Будем готовиться. Вечером в субботу нам нужно будет оставаться эмоционально спокойными, не поддаваться на провокации и думать только о футболе.

- Напоследок не могу не спросить. Среди множества твоих татуировок одна выделяется непонятным лаконизмом — цифры 017 за левым ухом. Что они символизируют?

- А, это (улыбается). Ничего особенного, всего лишь телефонный код города Катандува, где я родился. Это в штате Сан-Паулу. Нет-нет, это не для того, чтобы не забыть – я его всегда помню. Просто в свое время мне это показалось весьма забавным и необычным, вот я и сделал.


Terrikon со ссылкой на Сегодня


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