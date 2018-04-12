Киммих: Бавария хотела сыграть на ноль

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих не скрывает: мюнхенцев устроила нулевая ничья в домашней игре с испанской "Севильей", позволившая немецкому гранду пройти в полуфинал Лиги чемпионов.

- В голове мы держали тот факт, что "Севилье" необходимо забивать два мяча, чтобы пройти дальше. Мы в первую очередь хотели сыграть на ноль. Тогда мы точно проходим дальше.

Но все равно, особенно в первом тайме, мы были слишком пассивны, хотя моменты у нас были лучше. К сожалению, мы не смогли до конца довести свои контратаки. Поэтому до самого конца игра была довольно напряженной. Если быть совершенно честным, то я не переживал, что что-то может пойти не так", - сказал Джошуа Киммих в интервью клубному сайту.




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