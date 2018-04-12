Якимив: В нашей шестерке лишь Сталь и Карпаты показывают содержательный футбол

20-летний хавбек каменской «Стали» Андрей Якимив поделился ожиданиями от предстоящего в воскресенье матча против некогда родных для него львовских «Карпат».

– Андрей, к предстоящему матчу «Карпаты» подходят на фоне двух побед над «Черноморцем» и «Зиркой». В этой связи может ли быть недооценка со стороны соперника по отношению к «Стали»?

– Думаю, что нет. Они, как и мы, ведут борьбу, чтобы сохранить место в Премьер-лиге. На мой взгляд, у них очень сильная команда: и по подбору игроков, и по качеству футбола. Мне он очень нравится. Не будет никакой недооценки с их стороны. Идет борьба за выживание. Каждой команде как воздух нужны очки.

– В текущем сезоне «сталевары» еще не обыгрывали львовян. Как думаешь, почему?

– Почему не обыгрывали, не могу ответить. В первом поединке, я считаю, мы их по игре полностью переиграли. Если бы реализовали тогда до перерыва все свои моменты, это был бы стопроцентно выигрышный для нас матч. Во второй половине мы подсели: и физически, и, наверное, морально. Но все-таки тот матч остался в памяти - он был очень содержательным в нашем исполнении и однозначно в тот день мы наиграли на нечто большее, нежели поражение 1:3.

– Изменились ли «Карпаты» после зимнего перерыва? Стали сильнее или слабее? Насколько поменялась их игра?

– Знаете, тяжело ответить. У них в последнее время всё стремительно меняется. Приходят и уходят футболисты, некоторых из которых я и не видел на поле. Могу сказать о тех парнях, которых знаю по выступлению в «Карпатах» - они индивидуально очень сильны. Да и в целом, думаю, во второй шестерке только «Сталь» и «Карпаты» после зимы демонстрируют наиболее содержательный и качественный футбол.

– После двух подряд побед во второй шестерке, «Сталь» туром ранее уступила в Александрии. Психологически эта неудача не может нас надломить?

– Вне зависимости от того, хорошо мы играли или посредственно, проигрывать всегда неприятно. Однако после игры в Александрии нам точно сейчас не время вешать нос или посыпать голову пеплом. Любое поражение должно делать нас сильнее. Важно вынести правильные выводы и в последующих матчах не повторять ошибки. Впереди еще шесть игр. Нужно играть и набирать свои очки. Другого не дано.

– Эксперты в последнее время говорят, что интрига во второй шестерке в нынешнем году достаточно лихо закручена. Согласишься с их утверждением?

– Я провожу первый сезон в УПЛ, мне трудно сравнивать, допустим, с сезоном прошлым. Быть может, хотелось бы завершить первую часть сезона, к примеру, на 7-м месте, более спокойно себя чувствовать в весенней фазе турнира. Но с футбольной стороны даже хорошо выходить на каждый матч, как на последний и быть максимально мотивированным.

– Впереди у команды три подряд домашних матча. В свете турнирной стратегии, на твой взгляд, сколько очков нужно набрать «Стали», чтобы на финише сезона финишировать на желаемом девятом месте?

– Я не оракул, чтобы что-то предсказывать. Нам надо брать максимально возможное количество очков не только в этих трёх, но и во всех последующих шести играх, которые остались в подгруппе команд, оспаривающих 7-12 места в УПЛ. По крайней мере, нужно делать для этого всё возможное.


Terrikon со ссылкой на ПФК "Сталь"


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