Аллегри: Было бы справедливо, если бы игра перешла в дополнительное время

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри - о победе в Мадриде (3:1), которая так и не позволила "бьянконери" выбить "Реал" из чемпионской гонки.

- Мы показали, что "Юве" вырос как клуб и как команда за последние несколько лет. Мы провели отличный матч и должны поздравить ребят. Сегодняшний вечер должен добавить нам уверенности перед следующим розыгрышем турнира.

Первая игра тоже не была плохой. Просто мы пропустили быстрый мяч, а затем Роналду сотворил шедевр. Сегодня ребята смогли отыграться. Очень жалко, что мы не добрались до дополнительного времени. Было бы справедливо, если бы противостояние продлилось бы чуть дольше.