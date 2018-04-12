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НБА: результаты матчей 12 апреля Двенадцать матчей последнего дня регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. Бостон - Бруклин - 110:97 (27:22, 26:21, 30:27, 27:27)

БС: Бэйнс - 26+14 подборов, Гибсон - 18

БН: Стаускас - 18, Крэбб - 16 Кливленд - Нью-Йорк - 98:110 (20:20, 17:37, 34:27, 27:26)

КК: Холланд - 21, Жижич - 20

НН: Корнет - 23, Берк - 19 Майами - Торонто - 116:109 ОТ (27:29, 20:24, 24:25, 34:27, 11:4)

МХ: Эллингтон - 32

ТР: Лоури - 28+10 подборов, Дерозан - 19 Орландо - Вашингтон - 101:92 (26:23, 29:22, 21:30, 25:17)

ОМ: Первис - 16, Хезонья - 15

ВУ: Микс - 18, Моррис - 15 Филадельфия - Милуоки - 130:95 (46:18, 34:26, 25:31, 25:20)

ФС: Андерсон - 25, Шарич - 24

МБ: Паркер - 25, Брогдон - 13 Чикаго - Детройт - 87:119 (21:35, 29:31, 24:28, 13:25)

ЧБ: Маркканен - 20, Килпатрик - 14

ДП: Кеннард - 23, Толливер - 18 Миннесота - Денвер - 112:106 ОТ (29:26, 33:28, 24:27, 15:20, 11:5)

МТ: Батлер - 31, Таунс - 26+14 подборов

ДН: Йокич - 35+10 подборов, Бартон - 24 Нью-Орлеан - Сан-Антонио - 122:98 (27:26, 34:17, 29:29, 32:26)

НО: Холидэй - 23, Дэвис - 22+15 подборов

СС: Олдридж, Мюррей, Паркер - по 11 Оклахома-Сити - Мемфис - 137:123 (38:28, 39:29, 28:39, 32:27)

ОС: Джордж - 40, Адамс - 24, Уэстбрук - 6+20 подборов +19 передач

МГ: Брукс - 36, Симмонс - 15 Клипперс - Лейкерс - 100:115 (32:39, 21:25, 21:28, 26:23)

ЛК: Харрис - 23, Харрелл - 15

ЛЛ: Харт - 30, Пэйтон - 25+12 подборов Портленд - Юта - 102:93 (28:21, 27:20, 25:18, 22:34)

ПТ: Лиллард - 36+10 передач, Маккалум - 19

ЮД: Митчелл, Рубио - по 17, Гобер - 13+13 подборов Сакраменто - Хьюстон - 96:83 (28:22, 24:22, 27:19, 17:20)

СК: Коли-Стайн - 22+11 подборов, Хил - 14

ХР: Грин - 31, Хантер - 19

Terrikon

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