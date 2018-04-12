НБА: результаты матчей 12 апреля
Двенадцать матчей последнего дня регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.
Бостон - Бруклин - 110:97 (27:22, 26:21, 30:27, 27:27)
БС: Бэйнс - 26+14 подборов, Гибсон - 18
БН: Стаускас - 18, Крэбб - 16
Кливленд - Нью-Йорк - 98:110 (20:20, 17:37, 34:27, 27:26)
КК: Холланд - 21, Жижич - 20
НН: Корнет - 23, Берк - 19
Майами - Торонто - 116:109 ОТ (27:29, 20:24, 24:25, 34:27, 11:4)
МХ: Эллингтон - 32
ТР: Лоури - 28+10 подборов, Дерозан - 19
Орландо - Вашингтон - 101:92 (26:23, 29:22, 21:30, 25:17)
ОМ: Первис - 16, Хезонья - 15
ВУ: Микс - 18, Моррис - 15
Филадельфия - Милуоки - 130:95 (46:18, 34:26, 25:31, 25:20)
ФС: Андерсон - 25, Шарич - 24
МБ: Паркер - 25, Брогдон - 13
Чикаго - Детройт - 87:119 (21:35, 29:31, 24:28, 13:25)
ЧБ: Маркканен - 20, Килпатрик - 14
ДП: Кеннард - 23, Толливер - 18
Миннесота - Денвер - 112:106 ОТ (29:26, 33:28, 24:27, 15:20, 11:5)
МТ: Батлер - 31, Таунс - 26+14 подборов
ДН: Йокич - 35+10 подборов, Бартон - 24
Нью-Орлеан - Сан-Антонио - 122:98 (27:26, 34:17, 29:29, 32:26)
НО: Холидэй - 23, Дэвис - 22+15 подборов
СС: Олдридж, Мюррей, Паркер - по 11
Оклахома-Сити - Мемфис - 137:123 (38:28, 39:29, 28:39, 32:27)
ОС: Джордж - 40, Адамс - 24, Уэстбрук - 6+20 подборов +19 передач
МГ: Брукс - 36, Симмонс - 15
Клипперс - Лейкерс - 100:115 (32:39, 21:25, 21:28, 26:23)
ЛК: Харрис - 23, Харрелл - 15
ЛЛ: Харт - 30, Пэйтон - 25+12 подборов
Портленд - Юта - 102:93 (28:21, 27:20, 25:18, 22:34)
ПТ: Лиллард - 36+10 передач, Маккалум - 19
ЮД: Митчелл, Рубио - по 17, Гобер - 13+13 подборов
Сакраменто - Хьюстон - 96:83 (28:22, 24:22, 27:19, 17:20)
СК: Коли-Стайн - 22+11 подборов, Хил - 14
ХР: Грин - 31, Хантер - 19
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