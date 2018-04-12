Кубок Стэнли: Питтсбург громит Филадельфию, Кросби делает хет-трик

Три матча первого раунда плей-офф состоялись в Национальной хоккейной лиге.

"Питтбург" - "Филадельфия" - 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)
Счет серии 1:0

Хет-трик капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби помог "Пингвинз" разгромить "Филадельфию" в первом матче серии плей-офф Восточной конференции. Этот хет-трик стал третьим для Кросби в 149-ти матчах плей-офф. При этом голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей отразил за матч 24 броска, сделав третий шатаут в матчах плей-офф в карьере. По шайбе в ворота соперников провели Брайан Раст, Карл Хагелин, Евгений Малкин и Джейк Гюнтцель.

"Виннипег" - "Миннесота" - 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
Счет серии 1:0

Гол Джо Морроу в третьем периоде поединка стал победным для "Виннипега" в матче с "Миннесотой". "Джетс" вышли вперед во второй двадцатиминутке, благодаря шайбе Марка Шайфли, однако в начале третьего периода Мэтт Каллен и Зак Паризе заставили "Виннипег" отыгрываться. Это удалось сделать Патрику Лайне и автору победной шайбы.

"Вегас" - "Лос-Анджелес" - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Счет серии 1:0

30 сэйвов голкипера "Вегаса" Марка-Андре Флери помогли "Голден Найтс" выйти вперед в серии с "Лос-Анджелесом". Единственную и победную шайбу в поединке на свой счет записал Ши Теодор, который отличился в самом начале первого периода встречи.


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