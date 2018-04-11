УЕФА открыл дело против Хосепа Гвардиолы

Дисциплинарный комитет УЕФА по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (1:2) открыл два дисциплинарных дела.

Как сообщает официальный сайт организации, комитет рассмотрит поведение тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы в перерыве прошедшего поединка. Напомним, что после окончания первого тайма наставник «Ман Сити» вышел на поле и накричал на судью Матеу Лаоса, выразив несогласие с решениям арбитра не засчитывать забитый гол Лероя Сане. Из-за своих действий за вторым таймом каталонский специалист наблюдал с трибун.

Также УЕФА предъявил обвинения «Ливерпулю» в том, что болельщики гостей зажигали файеры и бросали посторонние предметы на поле во время матча.

Заседание по делам состоится 31 мая.