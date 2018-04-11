Долги стадиона "Арена Львов" достигли 707 млн грн по ценам 2014 года. Футбол

Выявлены признаки разрушения объекта, а также существенные дефекты выполненных работ.

В среду, 11 апреля, участники рабочей группы по проверке стадиона "Арена Львов" подвели промежуточные итоги. В частности, выявлены признаки разрушения объекта, а также существенные дефекты выполненных работ, сообщает ZAXID.NET.

По словам главы рабочей группы Владимира Гирняка, эксперты и местные чиновники будут поднимать вопрос ненадлежащего выполнения работ при строительстве стадиона. Он также добавил, что долг государственных структур перед подрядчиками составляет 707 млн грн.

"Следует учесть, что этот долг насчитали по ценам 2014 года. Сейчас это совсем другая сумма", - уточнил ситуацию Владимир Горняк.

Он добавил, что члены рабочей группы и дальше будут искать выход из сложной ситуации вокруг стадиона.

В начале мая они продолжат работать над решением проблемы.

"Арена Львов" была открыта 29 октября 2011 года. На стадионе проходили матчи Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

После Евро-2012 стадион долгое время не эксплуатировался. Из-за высокой арендной платы "Карпаты" отказались переезжать на современный стадион. Редкие матчи сборных Украины (2-5 в год) не могли исправить ситуацию. Как итог, арена накопила долги (зарплаты сотрудников, вода, электричество и так далее). В 2014-м году "Шахтер" перебрался на "Арену" и практически спас стадион от банкротства. На арене проводились матчи Премьер-лиги и ЛЧ. Также во Львове играла сборная.

В январе 2017 года "Шахтер" решил играть все матчи еврокубков в Харькове.