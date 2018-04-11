Фернадо Торрес может продолжить выступления в США или Китае

Антонио Санс, агент нападающего «Атлетико» Фернандо Торреса, рассказал, что будущее его подопечного будет связано либо с Северной Америкой, либо с Азией.

«У нас ещё нет определённости относительно нового клуба Торреса, но те идеи, которые мы рассматриваем в этой связи, касаются США и Китая», — цитирует Санса Marca.

Напомним, что в понедельник Фернандо Торрес сообщил, что по окончании нынешнего сезона он покинет свою нынешнюю команду из-за отсутствия игровой практики.

«Это было трудное решение, поэтому сообщаю об этом заранее. Мне крайне тяжело прощаться во второй раз с „Атлетико“, ведь я хотел здесь завершить карьеру. Но в этом сезоне я играю меньше, чем в предыдущем. Я хочу поиграть ещё два, три или даже пять лет. Я никогда не сдаюсь», — рассказал игрок.

Напомним, что Фернандо Торрес играл за «Атлетико с 2001 по 2007 год, а в 2016 году вернулся в команду, чьим воспитанником является.


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