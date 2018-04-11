Виктор Гончаренко: От отсутствия Мхитаряна нам легче не станет

Главный тренер московского ЦСКА - о завтрашнем матче с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы. Напомним, что в первой игре плей-офф роSSийская команда уступила англичанам со счетом 1:4.

— Нам надо верить, что ситуацию можно изменить. Что касается тактической составляющей, нам надо попробовать изменить какие-то вещи, но это не даст гарантий того, что мы сыграем лучше, а «Арсенал» хуже.

— В прошлом матче Генрих Мхитарян получил травму и завтра не сыграет. Это облегчает вашу задачу?

— У «Арсенала» длинная скамейка. Они могут сделать ротацию. Игрок, который выйдет вместо Мхитаряна, будет качественным. Но в равной степени его заменить сложно, потому что Генрих может сыграть одинаково эффективно на разных позициях. Но от его отсутствия нам легче не будет.

— Кого вы бы назвали главным фаворитом Лиги Европы?

— «Атлетико» и «Арсенал».

— Вы говорили об изменениях в тактике или составе. Если они будут, какой линии они коснутся?

— У меня есть определённый план на игру, но ещё надо пообщаться с врачами и игроками. Мы не полностью восстановились к игре. Решение по составу, по линиям, в целом по тому, как играть, примем завтра.

— Аарон Рэмзи провёл хороший матч в Лондоне. Как его сдержать завтра?

— «Арсенал» очень разнообразно атакует. Есть игроки, которые умеют обострять ситуацию, завершать, обыгрывать один в один. Достаточно хорошо поставлена командная игра в атаке. Важно, чтобы и наши игроки действовали вместе. Открывания Рэмзи достаточно опасны, мы должны быть к этому готовы.

— Вы сказали, что «Арсенал» классно атакует. А что можете сказать об их обороне? В премьер-лиге у них плохая статистика в выездных матчах. Постараетесь этим воспользоваться?

— У «Арсенала» есть философия, от которой Арсен Венгер не отходит долгие годы. Это не зависит от результата — «Арсенал» всегда старается играть для болельщиков. Когда ты таким образом действуешь, могут возникать проблемы в обороне. «Арсенал» завтра может действовать разными способами, но мне кажется, что акцент всё равно будет сделан на атаку, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.