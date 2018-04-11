Президент Ромы: Мы доминировали над Барсой, и это было невероятно

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта прокомментировал выход своего клуба в полуфинал Лиги чемпионов после победы над «Барселоной» (3:0).

«В прошлом сезоне гол Перотти на последней минуте вывел нас в Лигу чемпионов, и это было потрясающе. Но сегодняшний успех все превосходит. Думаю, это лучшая победа «Ромы». После 1:4 в первом матче, где нам не повезло и мы должны были бить два пенальти… Зная о том, что нам нужно выигрывать 3:0, а если бы «Барса» забила, то нам бы пришлось забивать пять… Это было невероятно!

За пять лет в «Роме» я никогда не видел, чтобы команда так играла на протяжении 94 минут. Мы доминировали над «Барсой», и это было невероятно! Хочу особенно похвалить Ди Франческо, потому что тренер многое поменял в схеме, и это сработало блестяще. Нужно отдать ему должное – Эусебио изменил игру так, чтобы мы смогли добиться желаемого.

Почему мы не должны верить в выход в финал? Все думали, что «Барса» – лучшая команда в мире, но камбэк после 1:4 показывает силу «Ромы», – сказал Паллотта в интервью Mediaset Premium.


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