Орехов: Такое ощущение, что Гармаш специально удаляется. Футбол

Как известно, субботний поединок между "Шахтером" и "Динамо" рассудит харьковский арбитр Константин Труханов. Своими соображениями на этот счет поделился экс-судья ФИФА Олег Орехов.

- Считаю, что если у человека есть профессиональные качества, пусть он и судит. Назначение на такой матч - не наказание, а свидетельство того, что на сегодняшний день этот арбитр является лучшим. Для него это должно быть поощрением. А уже от арбитра зависит, будет ли его работа на матче наказанием или поощрением.

С одной стороны, эти игры судить легче, потому что качество футболистов более высокое, лучше распознаются моменты. С другой - психологическое давление, потому что мы должны или одному президенту угодить, или другому, выйти сухим из воды. Этот менталитет где-то закрадывается и может испортить. Еще никто, кто плохо отсудил этот матч, не был наказан.

Сложно судить матчи, когда футболисты компенсируют технические вещи скандалами или толчками. Поведение Гармаша мне до сих пор очень вопросительно. Такое ощущение, что человек специально идет на конфликты и удаляется. Хочется, чтобы эти матчи проходили без подводных течений, по-спортивному, - сказал Орехов каналу "Футбол 1".