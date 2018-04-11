Кевин Стротман: Теперь цель Ромы - выход в финал

Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман поделился мыслями о выходе своей команды в полуфинал Лиги чемпионов после победы над «Барселоной» (3:0).

«Это был особый вечер для всех болельщиков «Ромы» и многих итальянцев. Видел, что клубы Серии А поздравляют нас, и это очень приятно. Мы сражались и делали все, чтобы добиться этого важного результата.

Мы знали, что будет непросто противостоять такой сильной команде, как «Барселона», но мы выложились на сто процентов. Хочу поблагодарить болельщиков, которые заполнили стадион до отказа. Я видел их на улице, это было потрясающе.

Когда мы по-настоящему поверили в успех? После первого гола. Мяч Джеко дал нам что-то особенное, мы провели идеальный матч. В полуфинал вышла команда, которая больше этого заслужила. После поражения в гостях было тяжело пройти дальше, но мы заслуживали большего на «Камп Ноу».

Полуфинал? Неважно, кто нам попадётся, все возможные соперники – сильные. Теперь наша цель – выход в финал», — цитирует Стротмана Football Italia.