Джанлуиджи Буффон: В жизни нужно пытаться делать невозможное. Футбол

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мыслями перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Напомним, что в первой игре итальянский клуб дома уступил со счетом 0:3.

«Мы постараемся сыграть в свою игру и добиться максимально положительного результата. История знает множество невероятных камбэков, иногда это зависит и от соперника. Это важный фактор.

В жизни нужно пытаться делать невозможное. Это важно для всех нас. Если хотите, то попытка достичь невозможного поможет нам достичь возможного. Это то, что нам нужно делать. Против этой великолепной команды мы должны играть именно с таким настроем.

Нам нужно быть серьезными, играть с достоинством, преодолевать все трудности и делать все возможное для победы. Если мы готовы сражаться и умереть за своих партнеров, сегодняшний матч может пойти в определенном направлении. В том, которое нам и нужно.