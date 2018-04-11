Фаны "Манчестер Сити" избили болельщика "Ливерпуля", праздновавшего гол "красных". Футбол

Инцидент произошел на трибуне фанов "горожан"

Фаны "Манчестер Сити" избили болельщика "Ливерпуля", праздновавшего гол "красных"
Фото: Кадр из фильма "Околофутбола"

Во время вчерашнего поединка 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" (1:2) болельщики хозяев избили фана гостей, который оказался на их трибуне.

Потасовка произошла во время празднования одного из забитых мячей мерсисайдской команды. Болельщикам "МанСити" не понравилась слишком откровенная радость, с которой поклонник "Ливерпуля" отмечал гол своей любимой команды.

В конечном итоге как минимум двое болельщиков манчестерской команды пытались "утихомирить" фана гостей, вступив с ним в драку. Все закончилось вмешательством полиции, которая вывела болельщика "Ливерпуля".

Напомним, беспорядки состоялись и перед первой игрой между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", которая состоялась неделю назад. Тогда десятки фанатов мерсисайдской команды забросали клубный автобус, на котором ехали игроки и тренеры горожан, пустыми бутылками, в итоге разбив одно из стекол.


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