Фаны "Манчестер Сити" избили болельщика "Ливерпуля", праздновавшего гол "красных". Футбол
Инцидент произошел на трибуне фанов "горожан"
Во время вчерашнего поединка 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" (1:2) болельщики хозяев избили фана гостей, который оказался на их трибуне.
Потасовка произошла во время празднования одного из забитых мячей мерсисайдской команды. Болельщикам "МанСити" не понравилась слишком откровенная радость, с которой поклонник "Ливерпуля" отмечал гол своей любимой команды.
В конечном итоге как минимум двое болельщиков манчестерской команды пытались "утихомирить" фана гостей, вступив с ним в драку. Все закончилось вмешательством полиции, которая вывела болельщика "Ливерпуля".
Напомним, беспорядки состоялись и перед первой игрой между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", которая состоялась неделю назад. Тогда десятки фанатов мерсисайдской команды забросали клубный автобус, на котором ехали игроки и тренеры горожан, пустыми бутылками, в итоге разбив одно из стекол.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
11.04.2018 12:04