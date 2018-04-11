Де Росси: Статус Ромы в Европе наконец-то изменился

Полузащитник «Ромы» Даниэле де Росси прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Такой результат был бы триумфом для любой команды, - цитирует Де Росси Mediaset Premium. - Но для нас это особенно важно, посколько статус, который есть у «Ромы» в Европе, наконец-то изменился, и это невероятно. Теперь нам предстоит сделать ещё один шаг, а не просто думать, что раз уж мы в полуфинале, то достигли своего максимума. Не верю, что для нас существует предел.

Мы знали, что будет сложно, но сохраняли веру в лучшее. Первый матч показал, что «Барселона» хороша, но не так, как несколько лет назад. Мы сами забили себе два гола и были ещё некоторые сомнительные ситуации. В наших умах не существовало разрыва в три мяча.

Эта победа - заслуга нашего тренера Эусебио Ди Франческо, потому что он изобрел эту стратегию два дня назад, вложил ее в наши головы, и это сотворило чудеса.

Это, безусловно, один из самых счастливых дней в «Роме» для меня. Я был тронут, увидев болельщиков перед игрой, и попросил своих товарищей верить в победу. Если фанаты верят, мы не можем их подвести».