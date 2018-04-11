Гвардиола: Судья удалил меня за критику его решений

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет из Лиги чемпионов по итогам матчей 1/4 финала с «Ливерпулем» (1:2, 0:3).

«Ливерпуль» – это топ-команда с топ-тренером. Я бы сказал, что они заслуживают сыграть в финале. Поздравляю своих игроков с отличным выступлением в турнире. Они все делали просто превосходно, а сейчас нам нужно сосредоточиться на премьер-лиге.

В первом тайме мы сделали абсолютно все, что нужно. Мы создавали моменты, хотя это было очень сложно из-за 11 соперников в обороне. Мы играли против очень сильной команды.

За что меня удалили в перерыве? Я сказал, что гол Сане нужно было засчитывать. Счет бы мог стать 2:0. Все могло быть по-другому, когда Салах забил из офсайда в первой игре. Все могло быть по-другому, когда Жезус забил из офсайда в первом матче. В Лиге чемпионов все команды очень равны, поэтому судейские решения оказывают огромное влияние.

Если посмотреть на статистику, мы лучшие в АПЛ. Мы проиграли три матча подряд, но тот факт, что мы первые в чемпионате, показывает, насколько мы хороши. Невозможно сохранять те же темп и интенсивность на протяжении всего сезона. Возможно, в будущем мы поймем, как нам стать лучше. Но сейчас я должен искренне похвалить своих игроков», – сказал Гвардиола.


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