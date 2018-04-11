Игрокам Челси показали фильм о тренере. Футбол

Бывшие и нынешние игроки "Челси" побывали на премьере роSSийского фильма "Тренер", показ которого состоялся на "Стэмфорд Бридж", отмечает клубная пресс-служба.

Звездные игроки "Челси", включая Гари Кэйхилла, Сезара Аспиликуэту, Тьемуэ Бакайоко, Давида Луиса и Эдена Азара присоединились к актеру, режиссеру и продюсеру Даниле Козловскому на премьерном показе его фильма "Тренер". Директор клуба Марина Грановская, а также бывшие игроки "Челси" Карло Кудичини, Паулу Феррейра и Энрике Илариу тоже посетили клубное заведение Under the bridge, расположенное под трибуной East Stand и ставшее в понедельник домашним кинотеатром команды.

Данила Козловский поприветствовал гостей мероприятия перед показом фильма и объяснил "Челси-ТВ", как много для него значит этот проект. "Я всегда хотел сыграть футбольного тренера, ведь их поведение столь театрально и драматично, - говорит Козловский. - Это мечта, которая осуществилась, и я всегда буду помнить об этом. Это очень много значит для меня, я ощущаю себя мальчишкой. Я большой поклонник "Челси", поддерживаю клуб с детства, так что это здорово".