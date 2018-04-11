Салихамиджич: нам предстоит несколько сложных матчей

Первый титул в кармане, теперь "баварцы" намерены сделать все, чтобы как можно успешнее выступить в оставшихся двух турнирах, подчеркивает клубная пресс-служба. Следующая цель - выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

"Мы хотим непременно пройти дальше. В этом году у нас есть возможность провести очень очень хороший сезон. Но для этого в следующие недели многое должно удачно сложиться", - говорит Сандро Вагнер о предстоящей жаркой фазе сезона. Спортивный директор Хасан Салихамиджич: "Перед нами стоят и другие цели. В течение следующих дней нам предстоит несколько сложных матчей. Домашний матч против "Севильи" будет тяжелым. Это серьезный соперник, но в Испании мы смогли создать хорошие предпосылки для выхода в полуфинал".