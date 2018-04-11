Перед домашними матчами "Шахтера" гимн Украины будут исполнять вживую. Футбол
Старт новой традиции будет дан перед поединком 27-го тура УПЛ против "Динамо"
Клуб "Шахтер" планирует сделать традицией живое исполнение гимна Украины перед каждым домашним матчем "горняков".
И начало новой традиции чемпионы Украины положат перед поединком 27-го тура украинской Премьер-лиги против киевского "Динамо", который пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове 14-го апреля.
Гимн исполнит солистка Харьковского национального театра оперы и балета Юлия Антонова.
"Для меня это будет абсолютно новый опыт. Ничего подобного прежде я не делала, а потому с интересом откликнулась на предложение футбольного клуба "Шахтер". Согласилась, не раздумывая, - призналась оперная певица. - Хотя, конечно, немного волнуюсь, даже побаиваюсь. Петь перед таким количеством народа - честь для любого артиста».
По словам Юлии, прежде гимн Украины она исполняла только в составе хора, сольно сделает это впервые.
"Уже провели на стадионе генеральную репетицию. Сначала попробовала, как звучат другие песни, потом - собственно гимн. Акустика абсолютно иная, нежели в театре: эхо идет со всех сторон. И слышимость на всю округу. Мне потом знакомые говорили, которые проходили мимо стадиона, что узнали меня по голосу (с улыбкой). В общем, ощущения необычные", - отметила Антонова.
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