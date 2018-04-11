Монтелла: мы должны найти верный баланс

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла прокомментировал предстоящий ответный выездной матч против "Баварии" в Лиге чемпионов.

"Матч продолжается 90 минут, - приводит слова тренера официальный сайт УЕФА . - Важно, чтобы интрига сохранялась на протяжении всего этого времени. Мы должны найти верный баланс. Не нужно забивать как можно быстрее. Надо как можно дольше оставаться в деле. Знаем, что можем забить пару мячей во втором тайме, но нужно не пропустить, особенно после перерыва.

Не знаю, является ли преимуществом то, что многие игроки мюнхенцев "висят" на карточке, но надеюсь, что все они не будут играть! Банега очень важен для нас, но мы очень здорово сыграли без него в первом матче, так что у нас есть и другие варианты. Корреа и Меркадо готовы сыграть. Они полноценно тренировались. Уверен, они смогут выйти на поле".