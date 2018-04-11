Гран-при: Серебряный хет-трик Турчин

Уже третий подряд турнир серии «Гран-при» приносит Анастасии Турчин серебряную медаль в категории до 78 кr.
Причем, поражение в это воскресенье в финальном поединке соревнований в Анталье можно назвать самым обидным из всех.
Воскресенье. Анталья. Роковое действие Анастасии ТУРЧИН (слева), после которого Лориана КУКА провела победный бросок. Фото: ijf.org
Напомним, что первый финал 2018 года с участием волынской спортсменки прошел 11 марта в Агадире. В Марокко противостояние с немкой Майке Зиех перешло в дополнительное время и в сумме длилось более шести минут.
Тогда украинка перебрала лимит замечаний, и победу отдали сопернице. Первого апреля в Тбилиси Анастасия проиграла не кому-нибудь, а титулованной француженке Одри Чемео, неоднократной чемпионке Европы (2011, 2016, 2017), обладательнице серебра (2012) и бронзы (2016) Олимпийских игр. В Грузии именитая дзюдоистка выиграла у Турчин «иппоном» за две минуты и 14 секунд.
Теперь же оппонентка была далеко не такой авторитетной. Правда, Лориана Кука из Косово взяла золотую медаль незадолго до «Гран-при» в Турции - 11 марта на Кубке Европы в швейцарском Устере. Правда, в нашем случае речь идет не о послужном списке участниц. Самое обидное заключается в том, что Анастасия пропустила (точнее - допустила) результативное действие соперницы на последней секунде основного времени, когда все дело шло к «голден скор». При этом у украинки были, если можно так оценить, более предпочтительные стартовые позиции перед «овертаймом»: в пассиве Лорианы значилось «шидо». К сожалению, все завершилось в предусмотренные регламентом четыре минуты, которые принесли балканской дзюдоистке золото на дебютном для нее турнире «Гран-при». Заметим, что у Анастасии таких побед две, но добыты они в прошлом сезоне в Ташкенте и Тбилиси.
Вторая украинка, выступавшая в Анаталии, тоже возвращается домой с медалью. В категории свыше 78 кг Галина Тарасова из Запорожья взяла вторую бронзу «Гран-при» нынешнего сезона, до этого на третью ступень пьедестала она поднялась в январе в Тунисе. Интересно, что как в Африке, так и в Азии (именно там - географическая прописка турецкого курорта) украинка в поединке за награду выиграла у представительницы РоSSии: зимой - у Анжелы Гаспарян, весной - у Юлии Ляниченко. В обоих случаях - досрочно, но с некоторыми нюансами: в Тунисе для этого понадобилось два «вазари», а в Анталье - «иппон».
В Турции нашу страну представляли еще два дзюдоиста - Бекирбек Моргоев (до 60 кг) и Богдан Ядов (до 66 кг). Но киевляне не смогли сделать медальный взнос в результат. Всего же на пьедестал поднялись спортсмены 26 государств из 50-ти участвующих, а этот список возглавило Косово - три золота и одно серебро.
Параллельно с «Гран-при» прошли еще два международных старта, где выступали украинцы - Кубки Европы среди взрослых в Дубровнике и среди кадетов в Берлине. В Хорватии добыто три бронзы, которые завоевали Каро Марандян (до 66 кг), Артем Харченко (до 81 кг) и Федор Панько (свыше 100 кг). В Германии Анастасия Балабан стала первой (до 40 кг), а Олег Вередыба (до 55 кг) - вторым.
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