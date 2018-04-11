Гран-при: Серебряный хет-трик Турчин

Уже третий подряд турнир серии «Гран-при» приносит Анастасии Турчин серебряную медаль в категории до 78 кr.

Причем, поражение в это воскресенье в финальном поединке соревнований в Анталье можно назвать самым обидным из всех.

Воскресенье. Анталья. Роковое действие Анастасии ТУРЧИН (слева), после которого Лориана КУКА провела победный бросок. Фото: ijf.org

Напомним, что первый финал 2018 года с участием волынской спортсменки прошел 11 марта в Агадире. В Марокко противостояние с немкой Майке Зиех перешло в дополнительное время и в сумме длилось более шести минут.

Тогда украинка перебрала лимит замечаний, и победу отдали сопернице. Первого апреля в Тбилиси Анастасия проиграла не кому-нибудь, а титулованной француженке Одри Чемео, неоднократной чемпионке Европы (2011, 2016, 2017), обладательнице серебра (2012) и бронзы (2016) Олимпийских игр . В Грузии именитая дзюдоистка выиграла у Турчин «иппоном» за две минуты и 14 секунд.

Теперь же оппонентка была далеко не такой авторитетной. Правда, Лориана Кука из Косово взяла золотую медаль незадолго до «Гран-при» в Турции - 11 марта на Кубке Европы в швейцарском Устере. Правда, в нашем случае речь идет не о послужном списке участниц. Самое обидное заключается в том, что Анастасия пропустила (точнее - допустила) результативное действие соперницы на последней секунде основного времени, когда все дело шло к «голден скор». При этом у украинки были, если можно так оценить, более предпочтительные стартовые позиции перед «овертаймом»: в пассиве Лорианы значилось «шидо». К сожалению, все завершилось в предусмотренные регламентом четыре минуты, которые принесли балканской дзюдоистке золото на дебютном для нее турнире «Гран-при». Заметим, что у Анастасии таких побед две, но добыты они в прошлом сезоне в Ташкенте и Тбилиси.

Вторая украинка, выступавшая в Анаталии, тоже возвращается домой с медалью. В категории свыше 78 кг Галина Тарасова из Запорожья взяла вторую бронзу «Гран-при» нынешнего сезона, до этого на третью ступень пьедестала она поднялась в январе в Тунисе. Интересно, что как в Африке, так и в Азии (именно там - географическая прописка турецкого курорта) украинка в поединке за награду выиграла у представительницы РоSSии: зимой - у Анжелы Гаспарян, весной - у Юлии Ляниченко. В обоих случаях - досрочно, но с некоторыми нюансами: в Тунисе для этого понадобилось два «вазари», а в Анталье - «иппон».

Турции нашу страну представляли еще два дзюдоиста - Бекирбек Моргоев (до 60 кг) и Богдан Ядов (до 66 кг). Но киевляне не смогли сделать медальный взнос в результат. Всего же на пьедестал поднялись спортсмены 26 государств из 50-ти участвующих, а этот список возглавило Косово - три золота и одно серебро.

Параллельно с «Гран-при» прошли еще два международных старта, где выступали украинцы - Кубки Европы среди взрослых в Дубровнике и среди кадетов в Берлине. В Хорватии добыто три бронзы, которые завоевали Каро Марандян (до 66 кг), Артем Харченко (до 81 кг) и Федор Панько (свыше 100 кг). В Германии Анастасия Балабан стала первой (до 40 кг), а Олег Вередыба (до 55 кг) - вторым.

Алексей ГОНЧАРУК, Спорт-Экспресс в Украине

АНТАЛЬЯ (Турция). Этап «Гран-при». Мужчины. До 60 кг. 1. Огузов (РоSSия). 2. Папинашвили (Грузия). 3. Диас (США), Жагваралдорж (Монголия)… 17. МОРГОЕВ (Украина). До 66 кг. 1. Ниниашвили (Грузия). 2. Виеру (Молдавия). 3. Ганболд (Монголия), Ле Блуш (Франция)… 9. ЯДОВ (Украина). До 73 кг. 1. Масиас (Швеция). 2. Ан Чхан Рим (Корея). 3. Гейдаров (Азербайджан), Мохаммади (Иран). До 81 кг. 1. Албайрак (Турция). 2. Хэттон (США). 3. Готоноагэ (Молдавия), Григалашвили (Грузия). До 90 кг. 1. Устопирийон (Таджикистан). 2. Майдов (Сербия). 3. Мехдиев, Сафгулиев. До 100 кг. 1. Коцоев (все - Азербайджан). 2. Адамян (РоSSия). 3. Флетчер (Ирландия), Лхагвасурен (Монголия). Свыше 100 кг. 1. Тасоев (РоSSия). 2. Махджуб (Иран). 3. Гранда (Куба), Ким Сон Мин (Корея).

Женщины. До 48 кг. 1. Кошта (Португалия). 2. Кельменди (Косово). 3. Менезес (Бразилия), Шентюрк (Турция). До 52 кг. 1. Красники (Косово). 2. Джилс (Великобритания). 3. Пупп (Венгрия), А.Штангар (Словения). До 57 кг. 1. Джакова (Косово). 2. Ким Чжан Ди (Корея). 3. Фильцмозер (Австрия), Гринберг (Израиль). До 63 кг. 1. Крсакова (Австрия). 2. Костенко (РоSSия). 3. Кастильос (Бразилия), Катипоглу (Турция). До 70 кг. 1. Бернхольм (Швеция). 2. Жупанчич (Хорватия). 3. Конвэй (Великобритания), Поллерес (Австрия). До 78 кг. 1. Кука (Косово). 2. ТУРЧИН (Украина). 3. Никифорова (РоSSия), Пауэлл (Великобритания). Свыше 78 кг. 1. Акбулут (Турция). 2. Церич (Босния). 3. Гущина (РоSSия), ТАРАСОВА (Украина).

ДУБРОВНИК (Хорватия). Кубок Европы. Мужчины. До 60 кг. 1. Буда (Франция). 2. Верстратен (Бельгия). 3. Дюмонтье, Макрез (оба - Франция). До 66 кг. 1. Юракич (Сербия). 2. Ди Лорето (Италия). 3. Вернез (Франция), МАРАНДЯН… 9. ОВЧАРЕНКО (оба - Украина). До 73 кг. 1. Аллеманн (Швейцария). 2. Ковачевич (Сербия). 3. Борчашвили (Австрия), Живр. До 81 кг. 1. Колен (оба - Франция). 2. Лаакконен (Финляндия). 3. Михайлович (Сербия), ХАРЧЕНКО… 9. АВАГЯН… 17. ДОВБЫШ, КОШЛЯК (все - Украина). До 90 кг. 1. Боренович (Сербия). 2. Куковица (Словеня). 3. Лааманен (Финляндия), Пахер (Австрия). 5. КРУК… 17. КНЫШ (оба - Украина). До 100 кг. 1. Дошен. 2. Джинович (оба - Сербия). 3. Фагерхилл (Швеция), Оливар (Франция). Свыше 100 кг. 1. Гаич (Сербия). 2. Кумрич (Хорватия). 3. ПАНЬКО (Украина), Ломидзе (Франция).