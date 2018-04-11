Мане: нам по силам победить любую команду

Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане прокомментировал победу над "Манчестер Сити" в ответном матче Лиги чемпионов. Выездной поединок, как известно, завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

"Когда выигрываешь, повышаешь свою уверенность, - приводит слова Мане официальный сайт УЕФА. - Пока рано говорить о финале - впереди еще одно противостояние. Будет сложно, но все возможно, ведь нам по силам победить любую команду. С победами приходит уверенность и сила. Пока рано говорить о шансах выйти в финал. Легко не будет, но возможно все - класс нашей команды позволяет обыграть любого соперника".

2017-18, Лига Чемпионов. Плей-офф. 1/4 финала.

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 1:2 (1:0)

Голы: Габриэл Жезус, 2 (1:0); Салах, 56 (1:1); Фирмино, 77 (1:2)


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