Бускетс: мы просто не знали, как создавать моменты
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал поражение своей команды в ответном матче Лиги чемпионов с "Ромой".
"Грустно проигрывать после крупной победы в первом матче, - приводит слова Серхио официальный сайт УЕФА. - Игра не удалась. "Рома" была сильнее в этот вечер. "Рома" должна была забивать и показала настрой, а мы по каким-то причинам ничего не смогли противопоставить такой игре. Мы просто не знали, как создавать моменты и изменить ход матча. Не знаю, почему, но сегодня "Рома" была сильнее. Мы проиграли похожим образом в прошлом году и пообещали себе, что постараемся не допустить, чтобы с нами случилась еще одна такая неудача, но мы снова вылетели из турнира, в котором хотели продолжить борьбу".
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