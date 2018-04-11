Бускетс: мы просто не знали, как создавать моменты

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал поражение своей команды в ответном матче Лиги чемпионов с "Ромой".

"Грустно проигрывать после крупной победы в первом матче, - приводит слова Серхио официальный сайт УЕФА. - Игра не удалась. "Рома" была сильнее в этот вечер. "Рома" должна была забивать и показала настрой, а мы по каким-то причинам ничего не смогли противопоставить такой игре. Мы просто не знали, как создавать моменты и изменить ход матча. Не знаю, почему, но сегодня "Рома" была сильнее. Мы проиграли похожим образом в прошлом году и пообещали себе, что постараемся не допустить, чтобы с нами случилась еще одна такая неудача, но мы снова вылетели из турнира, в котором хотели продолжить борьбу".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. ФутболФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. Футбол
Каррера: Стараюсь выполнять работу со страстьюКаррера: Стараюсь выполнять работу со страстью
Марадона: Сампаоли меня предал. ФутболМарадона: Сампаоли меня предал. Футбол
Гоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. ФутболГоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. Футбол
Нулевая ничья в Дерби делла Мадоннина с двумя не засчитанными голами. ФутболНулевая ничья в Дерби делла Мадоннина с двумя не засчитанными голами. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Конте: Мы плохо реализуем моменты. ФутболКонте: Мы плохо реализуем моменты. Футбол
Костов: После второго мяча Сталь просто расклеилась. ФутболКостов: После второго мяча Сталь просто расклеилась. Футбол
Хосеп Гвардиола: Благодаря Раиоле люди узнали мои секреты. ФутболХосеп Гвардиола: Благодаря Раиоле люди узнали мои секреты. Футбол
Буффон: Мне мало просто сыграть в финале Лиги чемпионовБуффон: Мне мало просто сыграть в финале Лиги чемпионов
Юрген Клопп: против Ман Сити нельзя просто защищаться. ФутболЮрген Клопп: против Ман Сити нельзя просто защищаться. Футбол
Рамос: Мы знали, как играть против Аргентины и мы отлично справились. ФутболРамос: Мы знали, как играть против Аргентины и мы отлично справились. Футбол
Головко: Готовим ребят к тому, что с Англией будет непросто. ФутболГоловко: Готовим ребят к тому, что с Англией будет непросто. Футбол
Лебеденко: Создавали хорошие моменты, но подвела реализацияЛебеденко: Создавали хорошие моменты, но подвела реализация
Роналду признали лучшим игроком года в Португалии. ФутболРоналду признали лучшим игроком года в Португалии. Футбол
Кристиан Штрайх: сделай счет 1:0 - стадион бы просто вскипелКристиан Штрайх: сделай счет 1:0 - стадион бы просто вскипел
Последние новости
Подгружаем последние новости