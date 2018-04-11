Бускетс: мы просто не знали, как создавать моменты

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал поражение своей команды в ответном матче Лиги чемпионов с "Ромой".

"Грустно проигрывать после крупной победы в первом матче, - приводит слова Серхио официальный сайт УЕФА . - Игра не удалась. "Рома" была сильнее в этот вечер. "Рома" должна была забивать и показала настрой, а мы по каким-то причинам ничего не смогли противопоставить такой игре. Мы просто не знали, как создавать моменты и изменить ход матча. Не знаю, почему, но сегодня "Рома" была сильнее. Мы проиграли похожим образом в прошлом году и пообещали себе, что постараемся не допустить, чтобы с нами случилась еще одна такая неудача, но мы снова вылетели из турнира, в котором хотели продолжить борьбу".