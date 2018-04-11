Габриэл Жезус: очень сложно принять такой результат. Футбол

Нападающий "Сити" Габриэл Жезус - об ответном домашнем матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"Очень сложно принять такой результат, - приводит слова форварда официальный сайт УЕФА. - Мы не такого хотели, но это футбол. Мы плохо играли в двух матчах против "Ливерпуля", который заслуженно добыл результат. Мои поздравления. Нам удалось забить на второй минуте, что было очень важно для нас. В первом тайме нам удавалось контролировать мяч. Увы, наш второй гол отменили - с этим тяжело было смириться. Это немного поменяло игру. Не думаю, что дело в усталости. К сожалению, нам не удалось выиграть первый матч. Затем мы позволили игре выйти из-под нашего контроля против "Юнайтед". Сегодня - снова. Не стоит говорить об усталости - такие вещи случаются в футболе".


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