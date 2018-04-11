Робертсон: Сити заслуженно станет чемпионом, но сейчас мы были лучше

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон - о победе над "Манчестер Сити" в ответном матче Лиги чемпионов.

"Нам нужно было спокойнее работать с мячом и немножко его подержать, - приводит слова Робертсона официальный сайт УЕФА. - К счастью, нам это удалось, а после первого гола было несложно довести дело до конца. В первом тайме нам не удавалось подключить к игре Салаха, Мане и Фирмино. Тренер во втором тайме немного поменял их местами, они прессинговали в первой линии, и в итоге Салах забил гол. "Сити" - лучшая команда в нашей лиге, никаких вопросов. Они заслуженно станут чемпионами, но в этих двух матчах мы были лучше. В первом матче мы доминировали до перерыва, и это принесло нам общую победу".




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