Игроки Шахтера заключили пари с тренерским штабом. Футбол
Весной "Шахтер" очень надежно играет в чемпионате Украины - команда побеждает исключительно с сухим счетом. Как оказывается, за этой серией скрывается пари с тренерским штабом "горняков".
- Сухая серия - не самоцель, но она греет душу?
- Это лично наше командное. У нас есть кое-какие детали, в конце сезона расскажем, - пообещал голкипер "Шахтера" Андрей Пятов в интервью каналу "Футбол 1".
- Намекните хотя бы...
- У нас с тренерами договоренность. Будем стараться, но это футбол.
- Заключили какое-то пари?
- Да, между нами.
Ранее о важности надежной игры в обороне рассказал полузащитник Тарас Степаненко: "Мы хотим играть хорошо в обороне. Это очень важно. Если посмотреть матчи еврокубков, то результата в основном добиваются те команды, которые хорошо играют в обороне. Это база и фундамент. Если есть уверенность сзади, то с нашими быстрыми и техничными футболистами мы создадим достаточное количество моментов в каждой игре. Мы этому много уделяем внимания и разговариваем".
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