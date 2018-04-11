Аллегри: наша цель - отыграться с 0:3. Футбол

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри - о предстоящем ответном матче Лиги чемпионов с "Реалом".

"Наша цель - отыграться с 0:3, - приводит убеждение специалиста официальный сайт УЕФА. - Это неприятный результат, и нам нужно показать просто идеальный футбол против идеальной команды, если мы хотим добиться позитивного результата. Никто не ожидал, что в Турине мы пропустим уже на второй минуте. Почему бы нам самим теперь не забить быстрый гол? Завтра нужно отдать все силы. Мы должны сохранять серьезный настрой, поскольку все еще боремся за чемпионство в Италии".

Ранее генеральный директор туринского футбольного клуба Беппе Маротта прокомментировал слухи об отставке главного тренера. "Массимилиано Аллегри на 100 процентов будет тренером "Ювентуса" в следующем сезоне", - заявил он.




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