НБА: Филадельфия ставит клубный рекорд

В матче регулярного чемпионата НБА баскетболисты "Сиксерс" на выезде обыграли "Атланту Хоукс".

Игра в Атланте, завершилась победой гостей со счетом 121:113 (27:32, 34:23, 28:24, 32:34). В составе "Филадельфии" на паркете выделялись Джей Джей Редик (28 очков, четыре подбора и пять передач) и Эрсан Ильясова (26 очков и восемь подборов), а Бен Симмонс сделал дабл-дабл (14 очков плюс десять подборов). Таким образом, "Филадельфия" еще и установила клубный рекорд по продолжительности победной серии, которая достигла 15 матчей.

Также напомним, что "Финикс Санз" в гостях крупно победили "Маверикс" со счетом 124:97. Украинский центровой "солнечных" Алексей Лень вышел в стартовой пятерке и отыграл чуть меньше 27 минут. За это время он набрал 18 очков и сделал пять подборов.




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