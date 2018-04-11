НБА: 18 очков Леня помогли Финиксу разгромить Даллас

В очередном матче регулярного чемпионата НБА баскетболисты "Финикс Санз" в гостях крупно победили "Маверикс" со счетом 124:97.

Украинский центровой "солнечных" Алексей Лень вышел в стартовой пятерке и отыграл чуть меньше 27 минут. За это время он набрал 18 очков и сделал пять подборов. Самым результативным в составе "Финикса" стал Алек Петерс, на счету которого 36 очков и девять подборов (лучший результат в чемпионате).

Отметим, что для "Санз" это был последний матч сезона. "Солнечные" заняли последнее место в Тихоокеанском дивизионе, на их счету 21 победа при 61 поражении. Для "Финикса" это уже третий подряд сезон, в котором они терпят 58 и более поражений... Украинский центровой ранее заявлял, что не исключает смены команды в этом межсезонье.