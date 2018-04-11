Вальверде: должны пережить эти трудные дни и двигаться дальше

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение своей команды в ответном матче Лиги чемпионов с "Ромой".

"Бесспорно, это болезненное поражение, - приводит слова Эрнесто официальный сайт УЕФА. - Мы все хотели победить, но теперь нужно сосредоточиться на других целях. Мы должны пережить эти трудные дни и двигаться дальше. Других вариантов нет. Они весь матч применяли высокий прессинг, который не позволил нам показать свою игру. Мы так и не справились с этим прессингом. Они подбирали все отскоки, забивали в нужное время. Это был плохой день для нас. "Рома" очень здорово сыграла, а мы - нет. "Рома" отодвинула нас к нашим воротам. Она заставила нас играть длинным пасом. После таких поражений всегда задумываешься о том, каким был план на игру и как он был реализован".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. ФутболФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. Футбол
Каррера: Стараюсь выполнять работу со страстьюКаррера: Стараюсь выполнять работу со страстью
Марадона: Сампаоли меня предал. ФутболМарадона: Сампаоли меня предал. Футбол
Гоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. ФутболГоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. Футбол
Нулевая ничья в Дерби делла Мадоннина с двумя не засчитанными голами. ФутболНулевая ничья в Дерби делла Мадоннина с двумя не засчитанными голами. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Монтелла: мы должны найти верный балансМонтелла: мы должны найти верный баланс
Вальверде: Самоуверенность может выйти Барселоне боком. ФутболВальверде: Самоуверенность может выйти Барселоне боком. Футбол
Юрген Клопп: Мы должны воспользоваться ситуацией. ФутболЮрген Клопп: Мы должны воспользоваться ситуацией. Футбол
Вальверде: Рома доставила нам немало сложностей. ФутболВальверде: Рома доставила нам немало сложностей. Футбол
Вальверде: Чтобы одолеть Рому, мы должны показать выдающийся футболВальверде: Чтобы одолеть Рому, мы должны показать выдающийся футбол
Сергей Витер: выиграли игру, готовимся дальшеСергей Витер: выиграли игру, готовимся дальше
Вальверде: Нам нужно перевести духВальверде: Нам нужно перевести дух
Вальверде: Матч против Челси был одним из самых трудных в сезонеВальверде: Матч против Челси был одним из самых трудных в сезоне
Хацкевич: Завтра мы должны сыграть за имя клуба, за город Киев. ФутболХацкевич: Завтра мы должны сыграть за имя клуба, за город Киев. Футбол
Андерсон: Не должны недооценивать значимость ничьи с ДинамоАндерсон: Не должны недооценивать значимость ничьи с Динамо
Последние новости
Подгружаем последние новости