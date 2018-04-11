Вальверде: должны пережить эти трудные дни и двигаться дальше

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение своей команды в ответном матче Лиги чемпионов с "Ромой".

"Бесспорно, это болезненное поражение, - приводит слова Эрнесто официальный сайт УЕФА . - Мы все хотели победить, но теперь нужно сосредоточиться на других целях. Мы должны пережить эти трудные дни и двигаться дальше. Других вариантов нет. Они весь матч применяли высокий прессинг, который не позволил нам показать свою игру. Мы так и не справились с этим прессингом. Они подбирали все отскоки, забивали в нужное время. Это был плохой день для нас. "Рома" очень здорово сыграла, а мы - нет. "Рома" отодвинула нас к нашим воротам. Она заставила нас играть длинным пасом. После таких поражений всегда задумываешься о том, каким был план на игру и как он был реализован".