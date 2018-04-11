"Шахтер" продлил контракт с Пятовым. Футбол
"Никогда не скрывал, что хочу закончить карьеру в "Шахтере"".
Донецкий футбольный клуб "Шахтер" 10 апреля подписал новый контракт с голкипером Андреем Пятовым.
Соглашение подписано на 2,5 года, сообщает пресс-служба "горняков".
"Никогда не скрывал, что хочу закончить карьеру в "Шахтере". Даже не помню, кажется, это четвертый контракт. Мое сердце принадлежит донецкому клубу, и я буду стремиться защищать оранжево-черные цвета как можно дольше", - сказал Пятов.
В ФК "Шахтер" Пятов перешел в 2006 году из полтавской "Ворсклы". Провел за клуб 378 матчей во всех турнирах и завоевал 21 трофей. За сборную Украины 33-летний вратарь сыграл 80 поединков.
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