Испанский арбитр отправил Гвардиолу на трибуны в перерыве матча с Ливерпулем

Пеп Гвардиола был удален на трибуны после первого тайма самого важного матча сезона. После первых 45 минут "Манчестер Сити" выигрывал в четвертьфинале Лиги чемпионов у "Ливерпуля" со счетом 1:0, но испанец решил не совсем корректно пообщаться с судьями во время перерыва.

Гвардиола был возмущен, что испанский рефери матча Антонио Матеу Лаос не компенсировал ни одной минуте к первой половине матча. И, главное, всего двумя минутами ранее "горожане" забили мяч, который был ошибочно отменен из-за несуществующего офсайда и игра был приостановлена после выброшенной на газон дымовой шашки.

По словам рефери, после свистка на перерыв игроки "Сити" пытались выяснять отношения, но Пеп сначала выталкивал игроков в раздевалку, но затем повернулся и что-то кричал и жестикулировал несколько раз в сторону судей.

Вскоре было подтверждено, что Гвардиола был удален за свои действия, и он появился на трибуне, где наблюдал за продолжением матча.