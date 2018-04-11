Олимпиакос возглавит португалец Педру Мартинш
Пирейский "Олимпиакос" на своем официальном сайте предоставил следующий пресс-релиз относительно будущего тренера команды:
"ФК "Олимпиакос" объявляет о заключении контракта с португальским главным тренером Педру Мартиншем. Г-н Мартинш приступит к тренерским обязанностям после окончания этого сезона, его полный штат будет объявлен позднее".
Согласно сообщениям, появившимся в греческих СМИ, Мартинш подписал с еще действующим греческим чемпионом двухлетний контракт, по которому будет зарабатывать 400 тысяч евро в год. Мартинш начнет руководить "Легендой" с сезона 2018/2019.
После своего назначения на должность тренера "Олимпиакоса" 47-летний португальский специалист выразил свое волнение и восторг по поводу присоединения к легендарному клубу в своем официальном аккаунте Twitter:
"Легенда! Очень горжусь тем, что присоединился к "Олимпиакосу"! Честь представлять такой удивительный клуб, с такими страстными фанатами. Время с начала подготовки 18/19, с четким фокусом: побеждать!"
После завершения игровой карьеры в 2004 году Мартинш решил начать тренерскую карьеру, сначала с должности ассистента в "Витории" Сетубал, "Порту" и "Белененсеше". В 2006 году он стал главным тренером "Униао" Ламаш, позже руководил "Лузитанией", "Эспиньо", "Маритиму", "Риу Аве" и "Виторию" Гимарайнш. С последним клубом он сумел достичь финала Кубка Португалии и финишировал на четвертом месте в чемпионате страны в дебютном сезоне. Мартинш покинул "Гимарайнш" в феврале 2018 года.
До конца этого сезона исполняющим обязанности главного тренера будет Христос Контис, который сменил испанца Оскара Гарсию, ушедшего со своего поста неделю назад.
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