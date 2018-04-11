Пятов подписал новый контракт с Шахтером. Футбол

Накануне матча 27-го тура чемпионата Украины против "Динамо" голкипер "Шахтера" Андрей Пятов принял решение продлить соглашение с горняками. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин.

- Сегодня Клуб продлил контракт с Андреем Пятовым на 2.5 года. Таким образом, следующие 3 года наши ворота на замке. Желаю Андрею выиграть с нашим Клубом как можно больше трофеев, - написал Сергей Палкин.

Андрей Пятов перешел в "Шахтер" в декабре 2006 года. За это время семь раз становился чемпионом Украины, шесть раз завоевывал Кубок страны, четыре раза завоевывал Суперкубок Украины, а в 2009 году стал обладателем Кубка УЕФА.

– Очень счастлив, что продлил контракт с «Шахтером». Я уже 11 лет в команде, многого добился вместе с «горняками». Донецкий клуб продолжает ставить перед собой самые амбициозные цели, и очень приятно, что на меня рассчитывают руководители и тренерский штаб. Сбавлять обороты не собираюсь, планирую и дальше поддерживать ту форму, которую набрал. Никогда не скрывал, что хочу закончить карьеру в «Шахтере». Даже не помню, кажется, это четвертый контракт. Мое сердце принадлежит донецкому клубу, и я буду стремиться защищать оранжево-черные цвета как можно дольше, - цитирует футболиста официальный сайт горняков.




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