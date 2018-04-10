Тотовицкий: Нельзя сказать, что Ворскле мы уступили по игре. Футбол

В 26-м туре Украинской Премьер-лиги «Мариуполь» на выезде уступил «Ворскле». После матча Андрей Тотовицкий в интервью каналу «Футбол 1» так прокомментировал эту игру:

- Тяжело что-то говорить о матче с «Ворсклой». Нужно, чтобы прошло время, а потом проанализировать. Разберем ошибки, внесем коррективы и будет идти дальше.

- У тебя был хороший момент во втором тайме...
- Да, вышел один на один с вратарем, но не смог переиграть Бодю Шуста. Надо отдать ему должное — он хорошо разобрался в этой ситуации. Конечно, неприятный для меня момент. Я не забил, команда проиграла.

- В топ-6 «Мариуполь» набрал только одно очко. С чем это связано?
- Не знаю, с чем это связано... Пытаемся играть в футбол, вроде неплохо получается. Нельзя сказать, что, например, «Ворскле» мы проиграли по игре. Было много борьбы, единоборств, полтавчане сумели забить и в итоге выиграли.

- Из-за травмы Борячука ты сейчас играешь на позиции нападающего. Насколько комфортно тебе действовать на этой позиции?
- Если честно, мне без разницы на какой позиции играть. Где нужно для команды сыграть — там и сыграю.


Terrikon со ссылкой на ФК "Мариуполь"


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