Агент: Интер и Лестер ближе всех к покупке Лунина

Представитель вратаря "Зари" Андрея Лунина Ираклий Хведелиани заявил, что сейчас наиболее заинтересованы в украинце итальянский "Интер" и английский "Лестер".

Напомним, что 19-летний голкипер уже длительное время является трансферной целью множества клубов. Ранее сообщалось, что Андрей уже отказал лондонскому "Арсеналу" и "Ювентусу", выбрав миланский "Интер".

"Итальянский чемпионат очень сильный и интересный. Считаю, что он неплохо подойдет для молодых голкиперов. Интерес к Лунину со стороны "Наполи" и "Ромы"? Я узнал об этом, как и вы – из газет. Не исключаю, что кто-то из них связывался с "Зарей".

За Андреем сейчас охотятся несколько команд из разных стран: Италия, Англия, Австрия. "Ювентус" был среди этих клубов, но их интерес уже иссяк. В данный момент, ближе других к трансферу Лунина могу назвать два коллектива – "Интер" и "Лестер". Ничего больше сказать не могу", – цитирует Хведелиани Football Italia.

Добавим, что президент "Зари" Евгений Геллер ранее заявил, что у команды есть предложение из Англии о покупке Лунина за 6-7 миллионов фунтов.