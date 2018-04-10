Агент: Интер и Лестер ближе всех к покупке Лунина

Представитель вратаря "Зари" Андрея Лунина Ираклий Хведелиани заявил, что сейчас наиболее заинтересованы в украинце итальянский "Интер" и английский "Лестер".

Напомним, что 19-летний голкипер уже длительное время является трансферной целью множества клубов. Ранее сообщалось, что Андрей уже отказал лондонскому "Арсеналу" и "Ювентусу", выбрав миланский "Интер".

"Итальянский чемпионат очень сильный и интересный. Считаю, что он неплохо подойдет для молодых голкиперов. Интерес к Лунину со стороны "Наполи" и "Ромы"? Я узнал об этом, как и вы – из газет. Не исключаю, что кто-то из них связывался с "Зарей".

За Андреем сейчас охотятся несколько команд из разных стран: Италия, Англия, Австрия. "Ювентус" был среди этих клубов, но их интерес уже иссяк. В данный момент, ближе других к трансферу Лунина могу назвать два коллектива – "Интер" и "Лестер". Ничего больше сказать не могу", – цитирует Хведелиани Football Italia.

Добавим, что президент "Зари" Евгений Геллер ранее заявил, что у команды есть предложение из Англии о покупке Лунина за 6-7 миллионов фунтов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. ФутболФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. Футбол
Марадона: Сампаоли меня предал. ФутболМарадона: Сампаоли меня предал. Футбол
Гоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. ФутболГоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. Футбол
Нулевая ничья в Дерби делла Мадоннина с двумя не засчитанными голами. ФутболНулевая ничья в Дерби делла Мадоннина с двумя не засчитанными голами. Футбол
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
Блок рекламы


Похожие новости
Журналистка Скай Спорт жестко ошиблась во время интервью с тренером НаполиЖурналистка Скай Спорт жестко ошиблась во время интервью с тренером Наполи
ФИФА не обратила внимания на интересный казус в Бундеслиге. ФутболФИФА не обратила внимания на интересный казус в Бундеслиге. Футбол
Геллер: Англичане предлагают за Лунина 6-7 миллионов фунтов. ФутболГеллер: Англичане предлагают за Лунина 6-7 миллионов фунтов. Футбол
Резервисты Наполи вырывают победу над Кьево, Интер проигрывает Торино и покидает четверкуРезервисты Наполи вырывают победу над Кьево, Интер проигрывает Торино и покидает четверку
"Манчестер Сити" подписал контракт с сайтом интернет-знакомств. Футбол"Манчестер Сити" подписал контракт с сайтом интернет-знакомств. Футбол
Источник: Интер отказался от приобретения Бернарда. ФутболИсточник: Интер отказался от приобретения Бернарда. Футбол
СМИ: Андрей Лунин близок к переходу в Интер. ФутболСМИ: Андрей Лунин близок к переходу в Интер. Футбол
Бешикташ проявляет интерес к Бернарду. ФутболБешикташ проявляет интерес к Бернарду. Футбол
Клубы Английской Премьер-Лиги заплатили агентам в текущем сезоне 211 млн фунтов. ФутболКлубы Английской Премьер-Лиги заплатили агентам в текущем сезоне 211 млн фунтов. Футбол
У Спаллетти будет новый контракт с Интером, но при одном условииУ Спаллетти будет новый контракт с Интером, но при одном условии
Последние новости
Подгружаем последние новости