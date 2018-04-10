Сегодня состоятся ответные поединки четвертьфинала Лиги Чемпионов. Футбол

В двух матчах хозяева попытаются ликвидировать дефицит в три мяча

Сегодня состоятся ответные поединки четвертьфинала Лиги Чемпионов

Сегодня вечером состоятся ответные встречи 14 финала Лиги Чемпионов.

Подопечные Хосепа Гвардиолы на "Этихад" попытаются перевернуть драматургию двухраундового поединка с "Ливерпулем".

Напомним, в матче на "Энфилде" подопечные Юргена Клоппа еще в первом тайме (3:0) сделали существенный задел на итоговую победу во всеобразном английском дерби четвертьфинала Лиги Чемпионов.

Стоит добавить, что "МанСити" за прошедшую неделю проиграл дважды, пропустив в общей сложности 6 мячей.

В другом четвертьфинальном поединке на "Стадио Олимпико" в Риме у местной "Ромы" шансов на выход в полуфинал не так уж много.

1:4 на "Ноу Камп" не оставляет римлянам иного выбора, как попытаться с первых минут навязать борьбу подопечным Эрнесо Вальверде. Быстрый гол "Роме" также не помешает.

Начало встреч "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" и "Рома" – "Барселона" в 21-45.

Матч на "Этихад" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2", второй четвертьфинал покажет телеканал "Футбол 1".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. ФутболФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. Футбол
Марадона: Сампаоли меня предал. ФутболМарадона: Сампаоли меня предал. Футбол
Гоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. ФутболГоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. Футбол
Нулевая ничья в Дерби делла Мадоннина с двумя не засчитанными голами. ФутболНулевая ничья в Дерби делла Мадоннина с двумя не засчитанными голами. Футбол
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
Блок рекламы


Похожие новости
Тотовицкий: Нельзя сказать, что Ворскле мы уступили по игре. ФутболТотовицкий: Нельзя сказать, что Ворскле мы уступили по игре. Футбол
Тер Штеген: Рома сделает все, чтобы остаться в Лиге чемпионовТер Штеген: Рома сделает все, чтобы остаться в Лиге чемпионов
Лионель Месси стал послом ООН. ФутболЛионель Месси стал послом ООН. Футбол
Вальверде: Самоуверенность может выйти Барселоне боком. ФутболВальверде: Самоуверенность может выйти Барселоне боком. Футбол
Марокко подтверждает товарищеский матч с Украиной. ФутболМарокко подтверждает товарищеский матч с Украиной. Футбол
Александр Денисов: Кресло главы УПЛ - это электрический стул. ФутболАлександр Денисов: Кресло главы УПЛ - это электрический стул. Футбол
Монарев: Был бескомпромиссный футбол, все хотели победитьМонарев: Был бескомпромиссный футбол, все хотели победить
Генчлербирлиги на 92-й минуте нокаутирует ГалатасарайГенчлербирлиги на 92-й минуте нокаутирует Галатасарай
Шевченко примет участие в жеребьевке Лиги чемпионов. ФутболШевченко примет участие в жеребьевке Лиги чемпионов. Футбол
РоSSийские и аргентинские хулиганы планируют нападать на англичан на ЧМ-2018, - The Sun. ФутболРоSSийские и аргентинские хулиганы планируют нападать на англичан на ЧМ-2018, - The Sun. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости