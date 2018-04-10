Сегодня состоятся ответные поединки четвертьфинала Лиги Чемпионов. Футбол

В двух матчах хозяева попытаются ликвидировать дефицит в три мяча

Сегодня вечером состоятся ответные встречи 14 финала Лиги Чемпионов.

Подопечные Хосепа Гвардиолы на "Этихад" попытаются перевернуть драматургию двухраундового поединка с "Ливерпулем".

Напомним, в матче на "Энфилде" подопечные Юргена Клоппа еще в первом тайме (3:0) сделали существенный задел на итоговую победу во всеобразном английском дерби четвертьфинала Лиги Чемпионов.

Стоит добавить, что "МанСити" за прошедшую неделю проиграл дважды, пропустив в общей сложности 6 мячей.

В другом четвертьфинальном поединке на "Стадио Олимпико" в Риме у местной "Ромы" шансов на выход в полуфинал не так уж много.

1:4 на "Ноу Камп" не оставляет римлянам иного выбора, как попытаться с первых минут навязать борьбу подопечным Эрнесо Вальверде. Быстрый гол "Роме" также не помешает.

Начало встреч "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" и "Рома" – "Барселона" в 21-45.

Матч на "Этихад" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2", второй четвертьфинал покажет телеканал "Футбол 1".