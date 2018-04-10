Тер Штеген: Рома сделает все, чтобы остаться в Лиге чемпионов

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген - об ответной игре с «Ромой» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (первый матч - 4:1).

«У нас хороший состав, и это помогает сохранять свежесть во всех играх. Мы знаем, что можем рассчитывать на каждого. У нас огромный ресурс, и мы понимаем, что способны гнуть свою линию даже в очень сложных матчах. Сегодняшний поединок будет одним из таких.

Мы фокусируемся на собственной игре. У нас есть преимущество, и его надо защитить. Конечно, «Рома» сделает всё, чтобы остаться в турнире. Мы постараемся им помешать.

Малое число пропущенных мячей обеспечивает нам серьезное преимущество. Мы здорово работаем в обороне и хотим продолжить играть в этой манере до конца сезона – это наша задача. Мы понимаем, что у нас есть класс, который позволит нам забить самим, а потому не пропускать – очень важно.