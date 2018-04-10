Ван Дейк: Немного странно защищать с Ман Сити счет 3:0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (первая игра - 3:0).

«Немного странно защищать здесь счет 3:0. Нам нужно выходить на поле с таким настроем, словно все еще 0:0. Знаем, что способны забить и здесь, поэтому хотим выиграть этот матч.

Мы умеем хорошо защищаться, действовать очень компактно. Вы могли это видеть во втором тайме против «Ман Сити». Главное – сохранять победный настрой, а не просто пытаться удержать свое преимущество. «Сити» — команда высочайшего класса, которая скоро выиграет чемпионат. Но мы знаем их сильные и слабые стороны.

Мы чувствуем, что сейчас – прекрасный момент для нас, и можем создать проблемы любой команде в мире. Но мы еще должны продемонстрировать это. Должны быть готовы к битве, к хорошему матчу – и мы будем готовы.

Я наслаждаюсь каждым днем в «Ливерпуле». Вместе с фантастическими игроками и тренерским штабом, великолепными болельщиками – у нас просто прекрасный стадион. Так что я наслаждаюсь каждым мигом. Быть игроком «Ливерпуля» – просто невероятно», – цитирует голландца сайт УЕФА.


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