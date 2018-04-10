СМИ: Новым тренером ПСЖ станет Томас Тухель

Как утверждает интернет-портал Sportbuzzer, новым главным тренером французского «ПСЖ» станет Томас Тухель. 44-летний немецкий специалист по окончании сезона сменит в Париже испанца Унаи Эмери.

По информации источника, контракт бывшего тренера «Майнца» и дортмундской «Боруссии» уже согласован и будет подписан на два года с возможностью продления соглашения еще на один сезон. Выбор был сделан в пользу Тухеля, хотя парижане рассматривали кандидатуры Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Антонио Конте («Челси») и Луиса Энрике, а самим тренером интересовались многие топ-клубы Европы.

Напомним, что ранее пригласить к себе Томаса Тухеля хотела «Бавария», но тренер ответил на предложение чемпионов Германии отказом, заявив, что уже договорился о контракте с другой командой.


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