В США обстреляли кортеж боксера Мэйуэзера

Охранник спортсмена получил ранение в ногу.

В США обстреляли кортеж боксера Мэйуэзера

Неизвестные обстреляли кортеж боксера Флойда Мэйуэзера и ранили его охранника Грегори ЛаРосу, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в Атланте 9 апреля. По данным агентства, сопровождающие боксера ехали на трех микроавтобусах из ночного клуба.

ЛаРоса получил ранение в ногу. По словам представителей городской полиции, самого Мэйуэзера в обстрелянной машине не было.

Пострадавшего отвезли в больницу, через три часа он ее покинул.

Местное издание AJC.com со слов полицейских сообщает, что стрелок находился на пассажирском сиденье микроавтобуса, подъехавшего к кортежу. Стрельба велась прицельно по конкретному автомобилю.

Мэйуэзер выступал в полусредней весовой категории. Провел 49 боев, не проиграв ни одного. Имеет пять титулов "Боксер года" по разным версиям и является самым высокооплачиваемым спортсменом в истории профессионального бокса.


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