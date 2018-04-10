Сергей Мякушко: Игра с Зиркой была однозначно тяжелой

Нападающий "Карпат" Сергей Мякушко прокомментировал домашнюю победу своей команды над "Зиркой" (2:1) в 26-м туре УПЛ.

"Тяжелая была игра, в частности из-за жары. Сначала мы выигрывали, потом пропустили, играли в меньшинстве, затем в большинстве. Игра была однозначно тяжелой, поэтому хорошо, что удалось победить.

Почему так начался второй тайм? Нужно смотреть повторы и разбирать произошедшее с главным тренером и всей командой. У нас не было расслабленности. Дело в том, что на прошлой неделе мы выигрывали у "Черноморца", но под конец первого тайма пропустили. Поэтому поработали над своими ошибками. Такое тяжелое начало второго тайма с "Зиркой" было точно не из-за отсутствия концентрации.

Мой гол? Фланговые полузащитники должны замыкать дальнюю штангу. Это мои обязанности. Я должен реагировать на прострелы. Марьян Швед отдал очень хороший и точный пас, а у меня получилось удачно пробить", - рассказал Мякушко в интервью пресс-службе "Карпат".

Добавим, что победа в прошедшем поединке позволила "Карпатам" покинуть зону вылета.




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