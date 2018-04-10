Марокко подтверждает товарищеский матч с Украиной. Футбол

Федерация футбола Марокко подтвердила, что национальная сборная страны проведет спарринг с командой Украины. Согласно информации официального сайта ФФМ, товарищеский матч против сборной Украины команда Эрве Ренара сыграет 30 мая в Швейцарии.

Поединок пройдет в рамках подготовки марокканцев к ЧМ-2018. Напомним, что на Чемпионате мира в РоSSии эта команда выступит в одной группе с Испанией , Португалией и Ираном. Помимо Украины сборная Марокко также проведет контрольные матчи со Словакией и Эстонией.

Отметим, что в мае у команды Андрея Шевченко запланирован еще один товарищеский матч. Соперник пока не называется, но известно, что это один из участников Евро-2016. Вероятнее всего, вторым оппонентом "сине-желтых" станет Албания.

В марте сборная Украины уже провела две товарищеские встречи. Если первый матч в Марбелье против сборной Саудовской Аравии завершился лишь вничью - 1:1, то во втором поединке, который принял Льеж, подопечные Шевченко оказались сильнее национальной команды Японии - 2:1.