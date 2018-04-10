Гуцуляк: Зирка сама не играет и сопернику не дает

Алексей Гуцуляк рассказал о матче УПЛ между «Карпатами» и «Зиркой», в котором он отметился забитым мячом.

— Команда добыла победу, это всегда приятно. Мой гол помог добыть победу и мы немного поднялись в турнирной таблице, вышли из зоны вылета. Это прибавило нам уверенности, поднимет нас. Победа позволит лучше готовиться на протяжении недели к матчу против «Стали».

— «Зирку» можно назвать непростым соперником для «Карпат». Два матча по игре были в пользу «Карпат», однако заканчивались вничью. Сегодня также принципиальная игра...

— Да, «Зирка» и сама не играет и сопернику не дает. Играть против них всегда тяжело, но мы выполнили всё, о чем просил тренер. Закрыли их сильные стороны, выполнили установку и добыли победу.

— Прокомментируй свой гол.

— Использовал свой момент и забил. Ничего такого, — поделился Гуцуляк в интервью пресс-службе «львов».

Добавим, что победа в прошедшем поединке позволила «Карпатам» покинуть зону вылета. Сейчас львовский клуб с 26-ю набранными очками занимает третье во второй шестерке УПЛ.