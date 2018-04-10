Александр Денисов: Кресло главы УПЛ - это электрический стул. Футбол
Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов высказал свое мнение о выборах нового президента УПЛ.
«Былого ажиотажа выборы президента УПЛ не вызвали. Конкурентов у Томаса Гримма не оказалось – уже все понимают, что кресло главы Премьер-лиги – это электрический стул.
У клубов есть надежда на то, что у швейцарца получится внедрить изменения, но никто не воспринимает его приход как панацею от всех бед. Это хорошо, ведь у нас, как правило, от большой влюбленности до большего разочарования – один президентский срок. Я бы назвал нынешнюю атмосферу абсолютно рабочей, со сдержанными ожиданиями.
Важно понимать, что Томас Гримм пришел туда, где нет работающего бизнеса и работающего механизма. Есть лишь проблемы. Нужно начинать создавать, ведь нет того, что можно продолжить развивать. По сути, нет ничего.
Президент УПЛ Томас Гримм призвал болельщиков вернуться на стадионы. Однако проблема в данном случае не является односторонней. Потому что, если завтра болельщики вернутся на стадионы, владельцы клубов не будут готовы предоставить им удобные кресла, вкусный хот-дог, безопасность и качественный футбол. Поэтому для того, чтобы вернулся болельщик, мало лишь зазывать его на стадион – он вернется лишь на матч или два. Поэтому УПЛ и клубы должны приложить немало усилий на протяжении нескольких последующих лет», - уверен Денисов.
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10.04.2018 09:33