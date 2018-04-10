Монарев: Был бескомпромиссный футбол, все хотели победить

Главный тренер "Зирки" Роман Монарев прокомментировал матч 26-го тура УПЛ с "Карпатами" (1:2).

"Думаю, болельщикам понравилось то, что они увидели на поле. Был бескомпромиссный футбол, никто не уступал, все хотели победить. В первом тайме "Карпаты" выглядели лучше по созданным моментам, контролю мяча. Мы пропустили из-за собственных ошибок. В перерыве внесли коррективы и переломили ход игры. Игра развивалась по нашему сценарию, но из-за сомнительных решений арбитра я остался недоволен. Мы шли вперед даже в меньшинстве.

Разговор в раздевалке был спокойный. В первом тайме отдали сопернику территорию, сосредоточились на компактной линии обороны. Были проблемы в опорной зоне. Действовали на поле не так как готовились и наигрывали. Наш план на игру во многом сработал, это показал второй тайм.

Судьи? Я оставлю этот вопрос без ответа. Идет борьба, игроки столкнулись головами. Какая может быть желтая карточка? Это решение для меня непонятное.

Играли с прямым конкурентом, а в наши планы не входило поражение. Мы готовимся от игры к игре, они все важны, ведь большая плотность в таблице. Сегодня команда подошла к матчу хорошо во всех аспектах: психологическом, физическом. Мы не проиграли борьбу, были агрессивными".