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2018-04-09
Руди ГАРСИЯ: "Я устал говорить одно и то же"
Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия недоволен ничьей с "Монпелье" в матче чемпионата Франции.
Эта потеря очков привела к тому, что "Лион" догнал провансальцев, и они делят третье место в Лиге 1, дающее право на Лигу чемпионов, информирует
СЭ.
Руди Гарсия. Фото: om.net
- Усталость? Можно говорить что угодно: устали, травмировались, отыграли 50 матчей в сезоне, - цитирует AFP Гарсия. - Но начнем с нашей неэффективности в атаке.
Мы мало били по воротам. А тот, кто скажет мне, что не было пенальти… В последних трех домашних матчах я устал говорить одно и то же.
Мы были последовательны в своей игре, я не помню моментов у "Монпелье".
А у нас их было достаточно, но мы не попадали по воротам.
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