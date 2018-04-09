Руди ГАРСИЯ: "Я устал говорить одно и то же"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия недоволен ничьей с "Монпелье" в матче чемпионата Франции.

СЭ . Эта потеря очков привела к тому, что "Лион" догнал провансальцев, и они делят третье место в Лиге 1, дающее право на Лигу чемпионов, информирует

Руди Гарсия. Фото: om.net

- Усталость? Можно говорить что угодно: устали, травмировались, отыграли 50 матчей в сезоне, - цитирует AFP Гарсия. - Но начнем с нашей неэффективности в атаке.

Мы мало били по воротам. А тот, кто скажет мне, что не было пенальти… В последних трех домашних матчах я устал говорить одно и то же.

Мы были последовательны в своей игре , я не помню моментов у "Монпелье".

А у нас их было достаточно, но мы не попадали по воротам.