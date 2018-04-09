Руди ГАРСИЯ: "Я устал говорить одно и то же"

Главный тренер "Марселя"  Руди Гарсия недоволен ничьей с "Монпелье" в матче чемпионата Франции.
 
Эта потеря очков привела к тому, что "Лион" догнал провансальцев, и они делят третье место в Лиге 1, дающее право на Лигу чемпионов, информирует СЭ.
Фото Руди ГАРСИЯ: "Я устал говорить одно и то же"
Руди Гарсия. Фото: om.net
 
- Усталость? Можно говорить что угодно: устали, травмировались, отыграли 50 матчей в сезоне, - цитирует AFP Гарсия. - Но начнем с нашей неэффективности в атаке.
 
Мы мало били по воротам. А тот, кто скажет мне, что не было пенальти… В последних трех домашних матчах я устал говорить одно и то же.
 
Мы были последовательны в своей игре, я не помню моментов у "Монпелье".
 
А у нас их было достаточно, но мы не попадали по воротам.


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